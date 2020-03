Coopération trans-douanière : le Sénégal et la Gambie renforcent leur dispositif conjoint contre le trafic illicite

iGFM-(Dakar) Le Directeur des antennes des subdivisions régionales du sud, le Colonel Malang Diédhiou a conduit ce jeudi matin une forte délégation à Djiboro un village gambien, situé à la lisière de la frontière sénégalo-gambienne.

Le Colonel et sa délégation ont rencontré sur place les autorités douanières et policières de la Gambie avec qui ils ont partagé l’information pour un meilleur suivi dans l’exécution de leur travail mais aussi et surtout pour mieux renforcer les bonnes relations qui existent déjà entre les deux pays. «Nous étions également venus à Djiboro pour rendre visite à des parents, voir comment ils travaillent et partager avec eux nos expériences. Nous sommes une même famille, des collègues avec qui, nous partageons l’organisation mondiale de la douane. Il s’est agi aussi de renforcer nos relations et de partager nos expériences dans le cadre du travail, de renforcer notre dispositif conjoint de lutte contre le trafic illicite, le terrorisme au grand bonheur de nos autorités et de nos populations», explique le Colonel Malang Diédhiou, ex-arbitre international.

Pour le chef de poste de douane de Djiboro, Abdou Jing, «nous sommes très fiers d’accueillir ici à Djiboro toute la délégation sud de la douane sénégalaise. Cette visite est une première pour nous, en Gambie. Elle va permettre de renforcer nos relations sécuritaires et nos liens d’amitié et de fraternité. Nous sommes dans de bon terme avec le poste frontalier de la douane sénégalaise de Séléty et nous travaillons dans une parfaite entente et dans un esprit d’interdisciplinarité, de complémentarité avec les agents de la douane sénégalaise», a indiqué le patron de la douane à Djiboro.

Pour rappel, le Colonel Malang Diédhiou a été installé le mardi 28 mai 2019 à la tête de la douane des régions sud du pays. La cérémonie d’installation avait été présidée par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guédji Diouf. Le Colonel Diédhiou a remplacé à ce poste le Colonel Alassane Ba appelé à d’autres fonctions. Réitérant son appel à l’unité, le Colonel Malang Diédhiou avait, ce jour-là, exhorté les agents des Douanes et l’ensemble de ses partenaires à s’investir davantage dans la voie de la performance, seul gage du progrès de l’administration et du progrès de la patrie.

IGFM