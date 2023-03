jeudi 9 mars 2023 • 502 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Selon L'Equipe, le Comité Exécutif de la FFF a décidé, ce jeudi matin, d'écarter la sélectionneuse des Bleues, dont les principales joueuses ne veulent plus. Un groupe de travail doit proposer un nouveau sélectionneur.

Depuis qu'une mission a été confiée à un petit groupe (le président lyonnais Jean-Michel Aulas, Marc Keller, son homologue de Strasbourg, Aline Riera et Laura Georges), on se doutait bien que le sort de Corinne Diacre était scellé. C'est désormais le cas : selon nos informations, le comex de la FFF a recommandé, ce jeudi matin, sans surprise à Philippe Diallo, le président de la FFF, de se séparer de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine contestée par plusieurs joueuses -Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont annoncé qu'elles boycotteraient les Bleues tant que la sélectionneuse resterait en poste.



À la manoeuvre, Jean-Michel Aulas s'était beaucoup avancé sur ce dossier et avait annoncé dans nos colonnes, le 28 février, « une situation de non-retour » entre Diacre et les Bleues. Il va falloir maintenant régler ses indemnités à Diacre, qui perçoit, selon nos informations, autour de 400 000 euros annuels.



Un groupe de travail doit être constitué pour choisir un successeur



Elle avait été maintenue en poste à bout de bras par Noël Le Graët, le président démissionnaire de la FFF, qui l'a prolongée, en août 2022, jusqu'en août 2024, sans en référer à personne. La situation est devenue difficilement tenable pour Diacre, fortement contestée par son groupe, qui n'a pas obtenu le titre attendu par ses dirigeants et dont l'image n'est pas bonne.



Un groupe de travail doit être constitué pour choisir un successeur à la sélectionneuse actuelle.