Corniche de Dakar: Les causes de l'éboulement révélées

iGFM-(Dakar) On en sait un peu plus sur les causes de l’éboulement survenu dernièrement, sur la corniche. Selon un rapport de la Direction générale de la construction et de l'habitat (DGCH) les fortes pluies de cette année, un glissement de terrain et un lessivage du liant en serait la cause.

Le même rapport souligne l'absence de semelles isolées pour les murets, de la corrosion des aciers des éléments armés, de gravats, de roche et particules fines pour mises à nu, mais également de talus des ouvrages de soutènement.

Sur la base de ces constats alarmants, la Direction générale de la construction et de l'habitat (DGCH) a mentionné dans son rapport que, le Lagon 2, célèbre réceptif hôtelier, serait menacé d'effondrement.

La DGCH recommande par ailleurs, une intervention urgente pour éviter le pire sur cette zone.

Publié par Birame Ndour editor