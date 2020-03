iGFM (Dakar) – Un individu âgé d’environ vingt ans a été retrouvé mort sur la corniche Ouest de Dakar ce jeudi dans la matinée. L’homme a été égorgé, puis ligoté, son corps a été abandonné non loin des locaux de l’ambassade du Japon au Sénégal. Et tout porte à croire qu’il s’agit d’un meurtre perpétré dans la nuit du mercredi au Jeudi. La police scientifique, s’est rendue sur les lieux pour faire le constat et collecter les indices, renseigne la Rfm. Une enquête a été ouverte.