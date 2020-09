dimanche 13 septembre 2020, par Youssouf SANE

Corona perd encore du terrain...!

iGFM - (Dakar) La baisse de l’acuité de la covid-19 au Sénégal se matérialise de plus en plus. Cette semaine, les indicateurs sont encore plus rassurants.

Plus les semaines passent, plus la covid-19 montre ses d’affaiblissement au Sénégal. En effet, le taux de positivité (moyenne hebdomadaire) poursuite sa descente.

5,3%, le chiffre de la semaine

De 7,5% la semaine du 30 août, il a régressé à 5,3% la semaine dernière pour chuter à 3,8% ce dimanche. Au total, 293 nouveaux cas ont été enregistrés ces 7 derniers jours, contre 431 le dimanche passé. Le nombre total de tests réalisés est de 7650 durant la période.

Les cas communautaires aussi poursuivent leur lancée baissière puisqu’ils sont à 87 durant les 7 derniers jours. Le nombre de patients guéris a augmenté. Il est passé à 598 contre 534 la semaine précédente. Malheureusement, 7 nouveaux décès ont été comptabilisés durant la semaine.

Globalement, les chiffres de la semaine traduisent de plus en plus la baisse du niveau de l’épidémie au Sénégal. Mais, les cas d’inondations font craindre un reflux. Pour conjurer ce mauvais scénario, protégez-vous et préservez vos proches.

