Coronavirus : 12 cas positifs dans un club iranien

iGFM-(Dakar) L’agence de presse iranienne Irna indique que 12 membres du club d’Esteghlal ont été testés positifs au coronavirus, alors que le Championnat a repris le 25 juin.

En Iran, le Championnat a repris le 25 juin, après quatre mois de suspension. Douze membres du club d’Esteghlal ont été testés positifs au Covid-19. « À l’issue de tests, 12 personnes – un médecin de l’équipe et des joueurs – ont été confirmées positifs », indique l’agence officielle Irna, en citant un communiqué de l’hôpital Massih-Danechvari de Téhéran.

Selon Irna, les tests ont été effectués sur « 61 joueurs et membres du personnel technique » à la demande du club, et les noms de personnes contaminées ont été fournis au club et aux responsables concernés.

L’agence de presse iranienne rapporte aussi que le président de Foolad Ahvaz, un autre club de l’élite, a confirmé samedi l’infection de 16 membres du club, dont 11 joueurs.

L’Equipe