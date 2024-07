dimanche 30 juin 2024 • 790 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce avoir détecté quelque cent quarante-sept cas positifs au Covid-19 sur un échantillon de 590 pèlerins Sénégalais de retour de la Mecque durant la période du 21 au 27 juin.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale invite toutefois les populations “à la vigilance et à la sérénité”.

“A la fin de la phase retour du pèlerinage, la surveillance épidémiologique de routine sera maintenue à l’aéroport et sur l’ensemble du territoire, conformément à la politique nationale de santé”, souligne le document.

Ils rappellent que “les pèlerins testés ont été suivis pour notification de leur résultat et prescription thérapeutique pour les cas confirmés. Ils font l’objet d’un suivi sanitaire dans leurs localités de résidence”.

Les services du ministre de la Sante indiquent que les variants omicron identifiés jusqu’à présent “ne montrent pas de sévérité clinique particulière de la maladie, et entraînent souvent des infections bénignes”.

“La grande majorité de ces souches figurent dans la base de données du laboratoire national de référence de la grippe et des virus respiratoires qui assure la surveillance génomique régulière du Covid-19”, poursuit le texte.

Selon le document “suite aux examens de confirmation effectués sur les tests positifs, il ressort que l’ensemble des cas sont dus à différentes souches du variant omicron déjà connu et circulant au Sénégal depuis plusieurs mois”.

“Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que dans la période du 21 au 27 juin 2024, 590 pèlerins de retour des Lieux Saints de l’Islam ont été testés à leur arrivée à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)”, lit-on dans un communiqué reçu dimanche à l’APS.

