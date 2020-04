IGFM – L’Afrique comptait hier vendredi 17 avril, 18 792 cas confirmés de Coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 967 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

L’Égypte est le pays le plus touché avec 2 673 cas, suivi par l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Algérie. Puis viennent le Cameroun, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Ghana.