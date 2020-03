Coronavirus : 20 des 50 districts sanitaires touchés par la pandémie

IGFM – La pandémie de coronavirus a atteint 20 des 50 districts sanitaires du Sénégal, soit 40% de ces subdivisions de la carte sanitaire nationale, selon la cartographie faite mardi de la maladie par le ministère de la Santé.

Le district sanitaire de Dakar-Ouest concentre le plus grand nombre de cas de coronavirus, soit 52 tests déclarés positifs. Dakar-Sud prend la deuxième place, avec 28 cas.

Le district de Touba (centre), où étaient recensés les plus nombreux cas au début de la présence de la maladie au Sénégal, en est maintenant à 26 cas, selon les dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé.

Les districts sanitaires de Mbour et de Thiès (ouest) ont respectivement 13 et 10 cas de coronavirus.

Celui de Dakar-Centre en est à neuf cas confirmés, et ceux de Dakar-Nord, Rufisque et Guédiawaye (ouest) ont chacun six cas de coronavirus.

Un cas a été recensé dans chacun des districts sanitaires de Ziguinchor, Oussouye (sud), Diamniadio, Sangalcam, Yeumbeul (ouest), Saint-Louis et Richard-Toll (nord).

Le district sanitaire est une subdivision comprenant au moins un centre de santé et plusieurs postes de santé. Il est dirigé par un médecin-chef.

La maladie à coronavirus est présente dans six des régions des 14 régions du pays : Dakar, Thiès (ouest), Diourbel, Fatick, Saint-Louis (nord) et Ziguinchor.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi 13 nouvelles contaminations au coronavirus, ce qui porte à 175 le nombre de patients recensés au Sénégal depuis le 2 mars.

Aujourd’hui, 135 des malades recensés suivent un traitement médical, 40 patients ont été guéris.

L’une des 13 nouvelles contaminations est un cas importé, 12 sont des cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas de transmission communautaire – une contamination dont la source n’est pas connue – n’a été signalé.

Aucun décès causé par la maladie n’a encore été annoncé par le ministère de la Santé.

Depuis son apparition dans le centre de la Chine en décembre dernier, 737.929 cas de coronavirus et 35.010 décès ont été recensés dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En Afrique, 4.691 cas et 161 décès ont été recensés, selon le site internet du ministère sénégalais de la Santé.