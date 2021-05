dimanche 16 mai 2021 • 146 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, dimanche, 22 nouveaux cas de coronavirus et 01 décès recensés au cours des 24 dernières heures.

Ces nouveaux cas proviennent des résultats de 1508 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,46%, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.



Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 06 cas contacts suivis par les services sanitaires et 16 cas issus de la transmission communautaire répertoriés à Dakar (15) et à Richard-Toll (01), dans la région de Saint-Louis.



Le Directeur de la Prévention a annoncé que 15 patients suivis ont été déclarés guéris tandis que 09 cas grave sont pris en charge par les services de réanimation.



Un (01) décès été enregistré, samedi.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilité 40 850 cas positifs dont 39 573 guéris, 1 125 décès et 151 patients encore sous traitement.



Au total, 431 916 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février, date du lancement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

APS