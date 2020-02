Coronavirus : 23 000 Sénégalais mis en quarantaine en Italie

iGFM – (Dakar) – Les autorités italiennes de la province de Lombardie ont déclaré une troisième victime du virus et le nombre de cas est monté à plus de 150 personnes, une ampleur sans équivalent en Europe, poussant à confiner les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise.

23 mille sénégalais vivant en Italie ont été touchés par cette mesure de confinement. Selon le journal L’Observateur qui a réussi à contacter des compatriotes d’Italie vivant dans les zones touchées par le virus comme la Lombardie, « les Sénégalais sont dans une panique générale ». Une réunion de crise se tient ce lundi à Dakar.

IGFM