IGFM - Le Sénégal a déclaré samedi un bilan de trois décès et quatre nouvelles contaminations de Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Les nouvelles contaminations proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.799 individus, correspondant à taux de positivité de 0, 22 %, a indiqué le ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans son bulletin épidémiologiques quotidien.

Le document précise que les nouvelles contaminations sont toutes issues de la transmission communautaire, deux à Dakar et autant à Thiès.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait également savoir que 8 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que six autres patients sont encore dans un état grave.

Les trois décès supplémentaires portent à 1868 le nombre de personnes ayant péri après contracté le nouveau coronavirus depuis son apparition au Sénégal, le 2 mars 2020.

A ce jour, 73835 cas positif de Covid-19 ont été déclarés dans le pays. 71921 ont depuis recouvré la santé et 45 autres sont encore sous traitement, d’après les données officielles.

Côté prévention, 1268640 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement le 23 février dernier d’une campagne nationale.