Coronavirus: 3 morts en Italie

iGFM-(Dakar) Une femme âgée, atteinte d’un cancer et qui avait contracté le nouveau coronavirus, est morte en Italie, ont annoncé dimanche les autorités de Lombardie (nord). Ce qui porte à trois le nombre de décès dans ce pays, le plus touché d’Europe.

Il s’agit d’une «femme âgée qui était hospitalisée à Crema (près de Crémone, en Lombardie, ndlr) depuis plusieurs jours et dont les tests montraient qu’elle avait contracté le coronavirus», a expliqué lors d’une conférence de presse à Milan, l’adjoint régional à la Santé, Giulio Gallera. Il a précisé qu’elle avait été admise «en oncologie dans un état grave».

Pour rappel, des Sénégalais vivent dans ce pays depuis plusieurs années. Mais, à l’heure où nous sommes, au cas de contamination n’a été relevé du côté des Sénégalais.