mardi 25 janvier 2022

iGFM-(Dakar) Le nouveau coronavirus a causé mardi quatre nouveaux décès, ainsi que 79 nouvelles contaminations détectées au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le rapport entre les cas positifs et les 1.011 tests réalisés indique un taux de positivité de 7,81 pour cent, indique-t-il dans son dernier bulletin épidémiologique.



Les nouvelles infections sont constituées de quatre cas contacts suivis, d’un cas importé à l’aéroport international de Dakar (AIBD) et de 74 cas communautaires.



Parmi les cas communautaires, 34 ont été enregistrés dans la région de Dakar et 40 autres dans les autres régions.



Le ministère de la Santé signale que 346 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et que 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a recensé 84.453 cas de coronavirus, dont 78.400 ont été déclarés guéris.



La maladie a fait 1.933 décès dans le pays, tandis que 4.119 personnes se font encore soigner.



Selon le ministère de la Santé, 1.100 personnes ont été vaccinées mardi, portant à 1.389.632 le nombre de celles qui ont reçu au moins une dose.