Coronavirus à Bignona : Sept (7) agents du district sanitaire testés positifs

iGFM – (Ziguinchor) – Sept agents de santé, cinq (5) qui travaillent au pavillon d’hospitalisation, un (1) au service social et un (1) autre en médecine du centre de santé de Bignona qui héberge le district sanitaire ont été testés au COVID 19. Selon nos sources dignes de foi, ces blouses blanches étaient entrés en contact avec un malade qui était hospitalisé pendant longtemps dans un des services de l’hôpital de Bignona et qui ne cessait de faire des vas-et-viens perpétuels.

«C’est par la suite que ce malade a testé positif à la maladie du coronavirus», dixit nos sources. A Bignona, la structure sanitaire commence à être stigmatisée par les populations qui ont même fui l’hôpital. «Tous les sept agents de santé qui pourraient être rangés dans les cas communautaires, sont placés sous surveillance médicales», explique nos gorges profondes. Pour le secrétaire général de And Guesseum à Ziguinchor, Ousmane Mbaye, «le panneau d’empêchement de propagation de la maladie à Bignona est inquiétant. Je dois vous avouer que dans le département de Bignona où les foyers de contamination sont bien là, les agents de santé ne sont pas gratifiés. Il y a vraiment lieu de s’alarmer et de s’inquiéter», explique M. Mbaye.

Ces blouses blanches qui sont des agents communautaires et très souvent exposés à la maladie du COVD 19, en dehors des fonctionnaires et des contractuels du ministère qui disent être oubliés par le fond Force Covid-19 et par le ministère de la Santé et de l’Action, n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Le secrétaire général de «AND Guesseum» Ousmane Maye invite à cet effet, le ministre de la Santé et les autorités locale à apporter leur soutien à ces responsables et chefs de famille qui, malgré leur situation précaire, continuent de mener leur travail.