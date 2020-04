Coronavirus à Kolda : Sept sénégalais en provenance du Libéria testés positifs

iGFM – (Dakar) – Après la région de Tambacounda, c’est au tour de la région de Kolda d’être touchée par le coronavirus. Sept personnes de nationalité sénégalaise, en provenance du Libéria ont été testées positives au coronarivus dans le département de Vélingara.

L’information a été confirmée par le préfet Said Dia, joint par Emedia. Ces Sénégalais ont transité par la Guinée, pour entrer par la frontière terrestre à travers la commune de Pakour, dans le département de Vélingara. Ils ont été appréhendés sur place par les autorités sanitaires et les prélèvements réalisés sur eux sont revenus positifs. Leurs seuls contacts au Sénégal sont deux conducteurs de « moto-jakarta », qui ont été confinés pour être testés dans les plus brefs délais.

IGFM