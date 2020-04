Coronavirus à Louga : Moustapha Diop de tout cœur avec les malades et appel au respect des gestes barrières 

iGFM – (Dakar) – La région de Louga est en passe de devenir un foyer infectieux du coronavirus avec 18 cas testés positifs et plus de 100 personnes en surveillance médicale à ce jour. Conscient du danger qui plane sur les populations du Ndiambour, le ministre maire de Louga a fait une sortie pour d’abords, souhaiter un prompt rétablissement aux personnes atteintes et appeler à plus de vigilance et aux respects stricts des gestes barrières édictées par les autorités sanitaires et du couvre-feu.

Dans un entretien accordé au site Igfm, Moustapha Diop dit être de tout cœur avec les citoyens lougatois victimes du coronavirus et qui sont actuellement sous traitement dans les structures sanitaires du pays. « Nous sommes préoccupés par la situation actuelle de la pandémie à Louga et dans le pays. Nos parents sont actuellement victimes de cette maladie et sont sous traitement. Nous les souhaitons tous un prompt rétablissement et qu’ils puissent, dans les plus brefs délais, retourner auprès des siens. Juste après la sortie du président Macky Sall sur l’apparition de la maladie dans le pays et les mesures prises pour freiner sa propagation, nous nous sommes engagés à doter les populations de produits divers tels que des thermoflash, des bouteilles de gel hydro alcoolique, des masques et des gangs pour les aider à se protéger de la maladie.

Mais comme nous l’avons tous constaté, le coronavirus a fait des victimes à Louga qui sont actuellement sous traitement, d’autres sont sous surveillance médicale. Nous prions pour ses personnes tout en leurs souhaitant un prompt rétablissement. J’aurais souhaité être à côté des populations pour mener ce combat. Mais avec les mesures prises par les autorités sanitaires interdisant les rassemblements, j’ai décidé de mener ce combat à vos côtés tout en restant à Dakar. Toutefois, je continuerais à vous assister dans ses moments de crise. Ainsi, je mettrais à votre disposition des denrées alimentaires (50 tonnes de riz, 5000 litres d’huiles et 5 tonnes de sucre). Je mettrais en place une commission regroupant diverses sensibilités pour une transparence dans la distribution de ces vivres. Je resterais toujours au service des populations de Louga pour mener ce combat contre le coronavirus », a indiqué Moustapha Diop.

Le ministre maire de Louga a aussi parlé de la diaspora lougatoise vivant dans des pays frappés par le coronavirus. « Je prie pour que Dieu préserve nos parents résidant dans les pays du monde touchés par le coronavirus, qu’ils puissent regagner leurs familles respectives dans les plus brefs délais. »

Conscient de la rapidité de la transmission du virus chez les populations, le ministre maire demande aux populations de Louga de respecter les gestes barrières édictées par les autorités sanitaires pour contrer la propagation du virus. « La seule solution pour limiter les dégâts, c’est respecter les mesures barrières. Je demande à mes concitoyens de la commune et du département de faire preuve de responsabilité face à cette pandémie en faisant siens les recommandations des autorités sanitaires. Il y va de notre survie », a fait savoir Moustapha Diop dans un entretien accordé à Igfm.

Ibrahima Khalil SENE