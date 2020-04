Coronavirus à Ziguinchor : la région enregistre six nouveaux cas testés positifs

iGFM – (Ziguinchor) – C’est dans une école coranique à Diabir, un quartier périphérique de la commune de Ziguinchor où 6 talibés ont été testés positifs au cornavirus ce samedi. De même, un étudiant et des élèves à qui il dispensait des cours ont été tous mis en quarantaine. A ce jour, Ziguinchor compte 8 cas positifs et plus de 100 personnes mises en quarantaine.

Les forces de l’ordre, dans le cadre du couvre-feu ont mis aux arrêts dans la nuit du samedi au dimanche dans les quartiers de Diabir et Lyndiane des jeunes qui tentaient de défier la loi.

IGFM