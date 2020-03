Coronavirus à Ziguinchor : le personnel médical laissé à la merci de l’épidémie

iGFM-(Dakar) L’épidémie de coronavirus avance à grand pas dans le monde et dépasse plus de 3.000 morts. Si pour le moment aucun cas n’a été décelé dans la région sud du pays, les professionnels de santé, hospitaliers, vont mal et la chose n’est pas nouvelle. Ce vendredi 6 mars 2020, ils ont sonné l’alerte rouge. Leur santé est péril. Et pour cause, ils n’ont aucun moyen pour faire face à l’épidémie.

«C’est l’impréparation totale chez les personnels des structures sanitaires de la région de Ziguinchor. Nous sommes tous livrés à la merci de l’épidémie faute de formation et d’équipements pour faire face à la maladie de coronavirus», se désole Mamadou Masané Diédhiou secrétaire général de la sous-section SUTSAS de l’hôpital «Silence» de Ziguinchor. «Tous les personnels de santé de la région de Ziguinchor sont inquiets. C’est pourquoi, nous demandons au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr de penser aux régions dans la formation et l’équipement des techniciens de santé. Depuis que le coronavirus a été déclaré, le personnel sanitaire dans la région n’a pas été formé afin de pouvoir faire à la maladie si toutefois un cas se déclarait. Si nous prenons comme repère la maladie de la fièvre «Ebola», il y avait une génération d’infirmiers qui a été formée et la plupart de ces infirmiers sont aujourd’hui partis à la retraite. La nouvelle qui est là aujourd’hui, n’est pas capacité. Il faudrait que l’Etat prenne toutes les dispositions pour former et capaciter la jeune génération qui est là. Les mêmes dispositions prises à Dakar, doivent être prises dans toutes les régions du pays. A Ziguinchor, nous avons des aéroports et des frontières qui doivent bénéficier de primes à bord de ces formations», a ajouté le syndicaliste Mamadou Masané Diédhiou. Et la question de savoir, «les médecins et infirmiers de la région sont-ils exposés face à la maladie?», «affirmatif. Bien sûr que oui. Nous sommes forcément exposés car, nous n’avons pas reçu officiellement des informations faisant état que nous allons être formés. Nous ne sommes ni outillés et ni formés. Si un déclarait, le personnel technique, paramédical qui n’est pas outillé ne pourrait pas y faire face. Nous ne le souhaitons cependant que des cas soient décelés dans la région. Touchons tous du bois. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr doit comprendre que le Sénégal ne s’arrête pas à Dakar», a dénoncé l’infirmier Mamadou Masané Diédhiou.

A l’entrée de l’hôpital «Silence » de Ziguinchor, la seule mesure prise contre le coronavirus se limite au dispositif de lavage des mains. Excepté cette mesure, «rien d’autre n’est fait jusqu’ici par le ministère de la santé pour aider les personnels de santé à faire face à un éventuel cas suspect», renseigne sous le couvert de l’anonymat un des responsables dans le dispositif sanitaire de la région. «Nous n’avons ni gans, ni masques, ni thermo flash. Rien de tous ces intrants n’est disponible pour l’instant dans les structures sanitaires de la région », a ajouté notre source médicale qui précise par ailleurs que la formation des personnels de santé pourrait démarrer la semaine prochaine.

IGFM