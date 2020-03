Infos people du jour : artistes, acteurs et footballeurs luttent contre le Covid-19

iGFM – (Dakar) « L’heure est grave et la maladie de coronavirus existe bel et bien », a rappelé Bakhaw. Le rappeur appelle ses pairs artistes et musiciens à participer à la sensibilisation via son compte Instagram. On parlera aussi de Selbe Ndom et Mame Goor Diazaka qui dément sa convocation à la section de recherches.

Le célèbre acteur Idris Elba testé positif, apparemment, le Coronavirus n’épargne personne, même les acteurs les plus fortunés. L’acteur de « Luther et The Wire » a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il confie être contaminé. Aliou Cissé, Mourhino, Wenger et Pochettino s’adressent au monde entier, La FIFA a réaffirmé son soutien à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son combat contre le coronavirus (COVID-19), à travers le lancement d’une campagne de sensibilisation menée par…

Mame Fama GUEYE