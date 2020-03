Coronavirus au Sénégal : 19 cas confirmés et 60 potentielles contaminations

IGFM – Le Sénégal, pays le plus touché par le Coronavirus en Afrique au sud du Sahara, est à 19 contaminations au Covid-19, dont 16 en 24 heures. Une vitesse de propagation qui, si elle est maintenue, risque de déborder les hôpitaux.

Le Covid-19 continue sa propagation au Sénégal. Les tests effectués hier vendredi, sur les 71 «contacts à haut risque» ont confirmé onze (11) nouvelles contaminations au coronavirus portant le total à 19 cas avérés. Ces personnes ont été en contact avec le «Modou-Modou», revenu le 6 mars dernier d’Italie et dont le contrôle au Covid-19 par l’Institut Pasteur, le 11 mars, s’est révélé positif. L’émigré a, pour le moment, transmis le virus à 16 personnes. Les nouvelles contaminations au coronavirus sont en observation dans la ville sainte de Touba, deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, après la capitale, Dakar. Cette liste de 71 contacts «à haut risque» devra (encore) révéler d’autres résultats après les tests qui seront effectués sur les 60 personnes encore susceptibles d’avoir contracté le virus.

«Les 71 cas suspects peuvent tous développer la maladie»

Le nouveau bond des contaminations donne des sueurs froides. Le bilan d’hier soir, lu par le Dr Aloyse Diouf, Directeur de cabinet du ministre de la Santé et porte-parole de la cellule de riposte, a dépassé les 10 cas enregistrés jusque-là, depuis un mois après la découverte du «Patient 0», 2 février dernier. Sans vouloir être alarmiste, le directeur général du Centre des opérations d’urgences sanitaires (Cous), Abdoulaye Bousso, a lancé l’alerte sur la forte probabilité que le Sénégal enregistre de nouvelles contaminations au covid-19. La liste des 71 «contacts à haut risque», dont 11 ont été testés positifs, constitue la crainte des autorités sanitaires. «Ces contacts de haut risque (71) peuvent tous développer la maladie. Il est fort probable que nous ayons de nouveaux cas positifs parmi ces contacts-là», a-t-il lancé au cours du point sur la situation du Covid-19. Les 60 autres individus mis en quarantaine attendent d’être diagnostiqués. «Ce qui est important pour nous, assure Abdoulaye Bousso, est que les nouveaux cas restent dans les contacts que nous avons déjà individualisés. La crainte aurait été d’avoir des cas n’ayant aucun lien avec le patient venant d’Italie.»

Le virus déjà introduit dans le territoire, les autorités sanitaires s’emploient à le confiner à Dakar et Touba, devenu les villes les plus touchées par le coronavirus. La stratégie est d’isoler les personnes passibles d’avoir été en contact avec l’émigré revenu d’Italie. «Nous avons pris l’option de faire le traitement à Touba. Le centre de santé de Darou Marnane a été complètement isolé et réservé à la prise en charge des patients testés positifs», a indiqué Dr Bousso.

Les hôpitaux, démunis, doivent s’attendre au pire

La situation se complique. Même si les autorités sanitaires n’ont pas encore déterminé le stade de la propagation dans la stratégie de lutte contre le coronavirus, le pays semble atteindre le niveau 2 qui consiste à freiner l’expansion du virus dans le territoire national. Le stade 1 qui a pour objet de freiner l’introduction du virus sur le territoire national semble dépassé. Et à ce stade déjà, la lutte contre le coronavirus requiert des moyens colossaux. L’Italie, septième puissance mondiale, n’a pu éviter le stade 3, c’est-à-dire le niveau épidémique. Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier national universitaire (CHNU) de Fann, Dr Moussa Seydi, avait déjà, dans une interview dans «L’Observateur», fait remarquer l’absence de moyens à mettre à la disposition des agents de santé. «C’est une prise en charge très lourde qui s’accompagne de beaucoup d’autres choses, mais le traitement lui-même n’est pas complexe. Ce sont des équipements très lourds, nous le comprenons, mais nous voulons avoir tout sur place», explique Dr Seydi.

La France et l’Allemagne ont refusé d’apporter leur aide à l’Italie, «amie» dans l’Union européenne, préférant garder leurs moyens pour elles pour faire face au Covid-19. C’est la Chine, d’où est partie la maladie, qui a dû secourir La botte. Il est peu probable que le Sénégal, figurant parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, puisse être en mesure de contenir efficacement le Covid-19. «Il y a une pénurie d’équipements de protection. Nous avons la possibilité d’étendre le centre de traitement de 12 à 36 lits en moins d’une semaine. Les machines de ventilation qui coûtent excessivement chères ont été commandées. Concernant les formes qui nécessitent une respiration assistée, nous voulons avoir notre propre matériel. Par exemple, ceux qui ont besoin d’une machine pour respirer, si nous devons les prendre en charge, nous serons obligés d’utiliser les machines des autres services de l’hôpital comme le service de la réanimation», a signalé le Dr Moussa Seydi. Les blouses blanches cherchent déjà à se donner bonne conscience. «On souhaite que tout se passe bien, mais même si un cas ne se passait pas bien, nous, nous aurions la conscience tranquille. Parce qu’en médecine, il y a ce qu’on appelle l’obligation de moyens, mais pas d’obligation de résultat», a-t-il averti.

CHIMERE JUNIOR LOPY