Coronavirus au Sénégal : des agents de sécurité dans les bus pour éviter les surcharges

iGFM – (Dakar) – Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement qui était l’invité de l’édition spéciale d’Iradio sur le Coronavirus n’exclut pas la mise en place des agents de sécurité dans les transports en commun pour lutter contre les surcharges.

Selon le ministre Oumar Youm, la discipline et la rigueur comportementale doivent être de mise pour lutter contre la propagation de la maladie. Il faut, selon lui, que les acteurs redoublent de vigilance et d’efforts. « On est conscient que le secteur des transports est un secteur à haut risque. Donc, On ne doit rien négliger. Il faut respecter toutes les mesures qui sont recommandées par les services du ministère de la Santé pour vaincre cette maladie », a déclaré le ministre Oumar Youm sur les ondes de Iradio.

Mieux, il invite les transporteurs à respecter l’interdiction de surnombre des passagers. Il faut, rappelle-t-il, lutter contre le surnombre. « Même s’il faut prendre des agents de sécurité dans les bus, il faut le faut le faire pour éviter les surcharges. Il faut être très rigoureux. L’entassement est un facteur de propagation et de contamination en ce moment. Il faut l’éviter. On ne doit pas penser à la rentabilité. Il y a des pays où le transport est suspendu. On doit tout faire pour qu’on n’en arrive pas là », a expliqué le ministre des Transports terrestres.

