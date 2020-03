Coronavirus au Sénégal : Keita Baldé offre 11 millions

iGFM – (Dakar) – Le footballeur international de l’AS Monaco et de l’Equipe nationale du Sénégal, Keita Diao Baldé, a participé au téléthon organisé en faveur de la lutte contre le coronavirus. L’ailier des Lions a contribué à hauteur de 11 millions FCFA à la collecte, s’ajoutant aux plus de 110 millions FCFA récoltés lors du téléthon organisé par le groupe Emedia, en collaboration avec plusieurs chaines de télévisions (2S TV, 7TV, DTV et Walf).

« Je m’associe à l’élan de solidarité mondiale dans la lutte contre le Coronavirus. Je demande à tous mes compatriotes sénégalais, de respecter strictement les recommandations des services sanitaires. Il nous faudra beaucoup de solidarité. C’est pourquoi je participe au téléthon et demande à tous les leaders d’opinion, sportifs, artistes, musiciens…, de participer dans cette lutte contre le coronavirus. C’est une période difficile, mais nous allons gagner ensemble, comme toujours », a-t-il soutenu.

IGFM