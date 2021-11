mercredi 3 novembre 2021 • 436 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Un décès et quatre nouvelles infections de coronavirus ont été recensés au cours des dernières vingt-quatre heures au Sénégal, a indiqué mercredi le directeur du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS), Lamine Bara Guèye.

Quatre tests virologiques, sur un total de 1.073, sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,37 %, a-t-il dit en présentant le dernier bulletin quotidien sur la pandémie de Covid-19.



Selon M. Guèye, les nouveaux cas de coronavirus proviennent de la transmission communautaire, c’est-à-dire que la source de ces contaminations n’a pas été identifiée.



Un cas a été recensé à Kaolack (centre) et un autre à Dakar.



Cinq patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, tandis que deux cas graves de Covid-19 sont pris en charge dans les services de réanimation, selon le bulletin présenté par le directeur du SNEIPS.



Un décès enregistré



Un décès a été enregistré mardi, indique-t-il, ajoutant que 73.926 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis l’apparition de ce virus dans le pays, le 2 mars 2020.



Selon le bulletin, 72.033 patients ont été guéris, et 1.879 autres ont succombé au Covid-19.



Treize malades sont encore pris en charge dans les services de santé ou à domicile, et 1.295.646 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, ajoute M. Guèye.



Avec APS