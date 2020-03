Coronavirus au Sénégal: L’une des personnes testées positives brise enfin le silence

iGFM (Dakar) – Pour la première fois, un des patients sénégalais atteints de coronavirus brise le silence. Interrogé par la Rfm, il a expliqué comment s’est déclarée la maladie chez lui, comment il a été pris en charge par les autorités sanitaires et comment il se porte à présent. Ce, non sans envoyer un message fort aux plus sceptiques et aux personnes qui ne respectent pas les recommandations sanitaires. Ci-dessous son témoignage.

Un suicide…

«Ne pas se conformer aux recommandations sanitaires et aux mesures prises par les autorités publiques c’est du suicide. On peut même dire que c’est une forme de méchanceté.

Les symptômes

J’avais la sensation d’être atteint de grippe. J’avais des maux de tête, de la fièvre, une fatigue corporelle. Ma gorge me démangeait et je toussais. Bref, c’est comme un début de palu.

Lieu de contamination

Quand vous revenez de voyage, les gens disent que vous avez ramené le virus avec vous. Mais je peux jurer que je ne sais pas si j’ai contracté la maladie à l’étranger.

La prise en charge

Quand vous les appelez, les agents de santé viennent jusque chez vous. Ils vous auscultent et effectuent des prélèvements. Puis, s’ils doivent vous amener en isolement, ils envoient une ambulance qui vient vous chercher.

Le traitement

Il n’y a pas de traitement bien précis. La vérité c’est qu’ils t’isolent et ils traitement les symptômes. Par exemple, quand vous avez de la fièvre, ils la traitent. C’est un personnel très aimable, qui aime son travail.

Leur état

Tous les malades sont bien pour le moment. Peut-être qu’on est un peu stressés, car nous avons de la famille.»