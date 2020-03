Coronavirus au Sénégal : vers la création d’une cellule nationale de crise et d’un fonds de solidarité

iGFM-(Dakar) Le président de la République, Macky Sall, a décidé, mercredi, en conseil des ministres, de créer une cellule nationale de crise et un fonds de solidarité contre les effets de la maladie à coronavirus.

Le chef de l’Etat a remercié ‘’tous ceux qui ont apporté leur contribution et invité les ministres à contribuer, chacun, à hauteur d’un million de francs CFA’’, annonce le gouvernement dans un communiqué, à la suite de sa réunion hebdomadaire.

Macky Sall a demandé au gouvernement de ‘’mieux impliquer‘’ le Service national de l’hygiène et le Service civique national dans la lutte contre la maladie à coronavirus. De même a-t-il demandé aux ministres de ‘’mettre en place des stocks durables de sécurité’’.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier les actions de sensibilisation et d’information des populations, avec la collaboration des maires et médias, pour une meilleure appropriation des messages d’alerte, de vigilance et de prévention, poursuit le communiqué du conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a ensuite demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour l’arrêt effectif des vols en provenance et à destination des pays où la maladie connaît une expansion nationale, ajoute la même source.

‘’Il a, à cet effet, invité le gouvernement à accorder une attention particulière au fonctionnement des transports en commun urbains et interurbains’’, lit-on dans le communiqué.

APS