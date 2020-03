Coronavirus au Sénégal : voyage à bord du bus de l’insouciance

iGFM-(Dakar) Il est 12H. A bord du bus 49 ralliant Guédiawaye à Ngor. Le bus est bondé de monde. Seule une personne porte le masque. Et encore quel masque. Ici le Covid-19 ou Coronavirus ne semble inquiéter outre mesure. Le 1er cas suspect découvert au Sénégal ne semble pas trotter dans l’esprit de ses nombreux passagers serrés comme des sardines dans ce bus qui quitte la banlieue dakaroise.

Ici, le Français malade du virus Covid-19 ne change pas les usages. C’est comme si les Sénégalais n’ont pas encore assimilé les précautions pour prévenir la contamination.

Dans le bus 49 où l’on a du mal à respirer, tant les gens sont entassés et l’on sent de prés l’haleine de son voisin ou voisine, rien à changer. Des Maristes aux Almadies, dans ce monde baigné dans une insouciance ou dans l’ignorance, seule une personne porte le masque, le reste des passagers ne disposant d’aucune mesure de précaution. Même pas de mouchoir au nez, au contraire les gens s’entassent et se frottent malgré la forte chaleur qui règne dans ce bus « TATA », filant à vive allure.

A hauteur de Castors, un jeune homme de 1,60m, teint clair portant un jean bleu et un tee-shirt gris monte à bord, il achète son ticket et se met debout le temps de trouver une place. Arrivé à l’arrêt du Rond-point Cheikh Béthio (Mermoz), il arrive finalement à s’asseoir sur une chaise derrière la voiture.

Cette fois-ci l’homme en question n’a pas les mêmes comportements que les autres. Approché par nos soins, il demande à voir notre carte de presse avant de se présenter. ‘’Je me nomme Gervois Mafou, étudiant en médecine à l’Université Amadou Hampathé Bâ’’. Le jeune étudiant de nationalité comorienne décline ses suggestions pour appréhender la maladie surtout dans les bus.

‘’ Depuis hier, je vois des messages pour les habitudes à avoir afin de prévenir le coronavirus. Je suis tout à fait en phase. Il faut constamment nettoyer les mains et mettre des masques. Dans les bus, j’ai remarqué qu’il n’y a pas de gel antiseptique donc les passagers, eux-mêmes doivent en avoir. Ici (Bus) chacun met sa main sur les accoudoirs et les barres de maintien pour se tenir debout et ce n’est pas hygiénique’’, considère-t-il.

L’étudiant en cinquième année d’ajouter que la contamination est rapide, donc il faut prendre toutes les précautions pour éviter d’être contaminé.

Ndéye Rokheya THIANE