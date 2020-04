iGFM – (Dakar) – Sur les 250 cas déclarés positifs depuis l’apparition de la Covid-19, 176 proviennent de la région de Dakar. Des cas communautaires détectés dans les communes de Yoff, Médina, Ouakam, Pikine, Keur Massar, Plateau et Sangalkam. Dakar-Ouest (61) et Dakar Sud (48) enregistrent plus de cas que toutes les régions réunies. Selon Libération, Dakar est devenue une bombe invisible.

IGFM