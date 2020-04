Coronavirus : De faux médicaments de chloroquine sont vendus en Afrique 

iGFM – (Dakar) – L’annonce a été faite hier par l’OMS qui informe « qu’entre le 31 mars et le 02 avril 2020, le système mondial de surveillance et de suivi de l’OMS des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés a reçu neuf signalements de chloroquine confirmés falsifiées dans trois pays, à savoir le Cameroun, la RDC et le Niger. Vendus sous des étiquettes de « Chloroquine phosphate », et « Niruquine », ces faux médicaments sont entrés dans le continent et les fabricants ne sont pas encore connus.

IGFM