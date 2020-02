Coronavirus : des dispositions sanitaires et sociales prises pour les Sénégalais vivant en Chine

iGFM-(Dakar) Des « dispositions sanitaires et sociales » ont été prises par le Sénégal, de concert avec les autorités chinoises, en vue du « suivi permanent » de la « situation » des ressortissants sénégalais vivant en Chine, épicentre de l’épicentre de coronavirus, a assuré mercredi le président de la République, Macky Sall, indique le communiqué du conseil des ministres.

« Le président de la République a (…) tenu à rassurer nos compatriotes établis en Chine, et particulièrement à Wuhan, que toutes les dispositions sanitaires et sociales ont été prises par les services diplomatiques et consulaires sénégalais, en relation avec les autorités chinoises, pour un suivi permanent de leur situation », rapporte le texte.

Lors de la réunion gouvernementale hebdomadaire, le chef de l’État « a invité le ministre de la Santé à mener des actions de sensibilisation [et] de plaidoyer auprès des populations, et de mobilisation de l’ensemble des acteurs de la santé (…) contre le coronavirus ».

Macky Sall a également recommandé aux membres du gouvernement de tenir « une réunion hebdomadaire du comité interministériel de suivi » de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Cette maladie a fait 2.000 morts, dont la quasi-totalité en Chine, du 31 décembre 2019 à maintenant, selon un nouveau bilan de l’Organisation mondiale de la santé et des autorités chinoises.

Macky Sall « a (…) rappelé qu’au plan national, des mesures appropriées sont mises en œuvre au niveau de toutes nos frontières, ainsi que dans les établissements sanitaires pour renforcer la prévention et la lutte contre les infections à coronavirus », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.

Selon le texte, le président de la République a salué la réunion des ministres de la Santé des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), vendredi 14 février, à Bamako, la capitale du Mali.

« D’importantes conclusions portant (…) sur le renforcement de l’approche +One Health+ et (…) la nécessité d’une collaboration des États avec le gouvernement chinois, pour le bien-être des concitoyens résidant en Chine ont été retenues », rapporte le communiqué du conseil des ministres, concernant la réunion de la CEDEAO.

Aucun cas de coronavirus n’a encore été signalé au Sénégal.

De Wuhan, son épicentre situé dans le centre de la Chine, la maladie s’est propagée dans d’autres pays, dont l’Égypte et la France.

