Coronavirus : des guides religieux adhèrent à l’interdiction des manifestations publiques

A Médina Baye, une importante base de la communauté tidjane, située dans la commune de Kaolack (centre), la décision du président d’interdire les manifestations publiques est également louée.

Cette mesure est ‘’conforme aux prescriptions’’ que le prophète Mohamed ‘’recommande [aux fidèles] en de pareilles circonstances’’, affirme Serigne Mahi Cissé, le porte-parole de Médina Baye.

Les responsables tidjanes de Léona Niassène, dans la commune de Kaolack, ont également annoncé le report de leur ‘’ziarra’’ (pèlerinage) qui était prévue le 28 mars.

Quelques heures avant l’annonce des mesures prises par le chef de l’Etat, samedi 14 mars, les évêques du Sénégal avaient déjà annoncé avoir annulé ou reporté, ‘’jusqu’à une date plus favorable’’, les manifestations de la communauté catholique qui sont ‘’de nature à drainer beaucoup de monde’’.

Ils avaient pris cette décision en raison de l’épidémie de maladie à coronavirus.

Dès lors, les Journées mondiales de la jeunesse, qui devaient se tenir le 29 mars à Diourbel (centre), ne se tiendront pas à cette date.

Jusqu’à nouvel ordre, la communauté catholique ne va pas organiser des kermesses diocésaines et paroissiales, des pèlerinages non plus, selon un communiqué de Monseigneur Benjamin Ndiaye, l’archevêque de Dakar.