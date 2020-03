Coronavirus : des nations prêtes à boycotter les Jeux Olympiques

iGFM-(Dakar) Dans la lignée du Canada, de l’Australie et de la Norvège, la Grande-Bretagne serait prête à boycotter les Jeux Olympiques si ces derniers n’étaient pas reportés.

Alors que ce lundi matin, le Canada a annoncé ne pas envoyer d’équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet – 9 août) si ces derniers n’étaient pas reportés à cause de l’épidémie de coronavirus, et que l’Australie et la Norvège lui ont emboîté le pas, c’est au tour de la Grande-Bretagne d’envisager cette option. « Si le virus continue de se propager comme le prévoit le gouvernement, je ne pense pas qu’il soit possible d’envoyer une équipe, a déclaré Robertson à la chaîne Sky Sports. Je ne vois pas comment les athlètes et l’équipe de Grande-Bretagne pourraient être prêts d’ici là. »

Comme dans plusieurs pays, Robertson a ajouté que les installations sportives étaient toutes fermées dans le pays et que les athlètes ne pourront donc pas être prêts à temps pour la grande messe du sport mondial, ajoutant que la Grande-Bretagne « rejoindrait le Canada et l’Australie sous peu ».