Coronavirus : doit-on maintenir les éliminatoires de la CAN 2021?

iGFM-(Dakar) Alors que beaucoup de manifestations sportives sont soit annulées soit reportées à cause de la propagation du Coronavirus. En l’Europe par exemple, l’UEFA a reporté tous les matches programmés la semaine prochaine. Pire, la Premier League, la Liga, la Seria…ont toutes été suspendues. La Concacaf (La Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes) a également réagi en décidant de suspendre la Ligue des Champions. Seule l’Afrique est encore dans le flou malgré la menace. Mercredi, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de maintenir ses compétitions notamment les éliminatoires de la CAN 2021 prévues du 23 au 31 mars prochains. Mais, des sources nous indiquent que l’instance continentale pourrait revenir sur sa décision dans les prochains jours. En attendant d’y voir plus clair, nous avons donné la parole à deux journalistes sportifs pour qu’ils se prononcent sur le report ou non des éliminatoires. »

Salif Diallo (APS) : « Il faut tout arrêter et combattre le virus »

« A mon avis, on doit décaler les 3e et 4e journées soit en juin soit en septembre parce que nos joueurs évoluent dans les championnats européens. Là‑bas, c’est soi à huis clos soit on arrête. L’Italie et l’Espagne ont décidé d’arrêter. La France, la Fédération a décidé d’arrêter les compétitions. Donc, par mesure de prudence, il faut arrêter parce que les joueurs auront du mal à voyager. Certains pays ont même décidé de fermer leurs frontières à tous les vols. Je pense qu’il faut donc reporter les prochaines journées.

Je ne peux pas répondre oui ou par non. Mais, ce qui est sûr et certain, la CAF a décidé de maintenir ses compétitions. Maintenant, ce communiqué a été sorti avant-hier et entre temps, la situation a évolué. Des pays ont arrêté, mais avant ils n’étaient pas prêts à arrêter. Ils ont été obligés après. Je pense que la CAF va être obligée comme les autres structures sportives pour arrêter les compétitions.

Je pense que c’est une situation générale. Aujourd’hui, le plus important c’est de combattre le virus pour qu’on l’exfiltrer du monde. Je pense que c’est ce qui a doit être la bataille.

Abdoulaye Thiam (Sud Quotidien) : « Je partage l’idée de la CAF mais… »

« Je partage l’idée de la CAF parce que pour le moment on touche du bois aucun pays africain n’a atteint un degré de dangerosité qui pousserait les autorités à reporter les compétitions. Mais, le risque est là parce que le problème des éliminatoires de la CAN 2021 sur notre continent, ce ne sont pas des footballeurs africains évoluant en Afrique qui vont y prendre part. Je peux prendre l’exemple du Sénégal, il y a des joueurs qui viendront de ces championnats qui sont aujourd’hui à l’arrêt où des pays contaminés. Supposons par exemple que Kalidou Koulibaly soit convoqué pour ce match là, le risque est probable. Donc, sur ce plan là, si on analyse cette situation, les autorités de la CAF devraient réfléchir si on peut jouer les matchs à huis clos où les reporter. Mais, moi je crois que le risque est réel même si je peux comprendre leurs positions. Je crois que le risque est là et ça n’épargne aucun pays. Il faut interdire chaque regroupement qui compte plus de 1000 personnes. Je crois que c’est une décision salutaire. Mais, pour le moment la CAF suit l’évolution de la situation, peut-être qu’elle a plus d’informations que nous journalistes.

Ma grosse inquiétude se situe sur les joueurs qui évoluent pour la plupart dans les championnats européens particulièrement ceux qui sont touchés. »

Mamadou Salif GUEYE