Coronavirus en Chine: le bilan atteint désormais les 2000 morts

iGFM – (Dakar) – Selon le dernier bilan des autorités chinoises, au moins 2004 personnes ont succombé au coronavirus en Chine continentale, où le nombre de contaminations atteint, lui, 74.185, soit 1749 de plus que la veille. La plus faible hausse en un mois. Ailleurs dans le monde, environ 900 personnes contaminées ont été recensées dans une trentaine de pays. Mais l’OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffraient d’une forme bénigne de la maladie. Toujours selon cette enquête, jusqu’à 39 ans, le taux de mortalité du Covid-19 reste très bas, à 0,2%, puis s’élève progressivement avec l’âge.

Depuis quelques semaines, la Chine place en quarantaine la quasi-totalité du Hubei. En dehors de la province, seuls 56 nouveaux cas ont ainsi été recensés mercredi sur les dernières 24 heures. Le 4 février, ils étaient encore 890. Au total, le bilan en Chine continentale atteint désormais 2004 morts. Parmi eux, un directeur d’hôpital mort mardi à Wuhan, berceau du coronavirus.

Ailleurs dans le monde, cinq décès ont été enregistrés jusqu’à présent (aux Philippines, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan et en France) mais l’épidémie suscite toujours de nombreuses craintes. Un Sommet Chine-Union européenne prévu fin mars à Pékin a d’ailleurs été abandonné, selon des sources européennes. Lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président chinois Xi Jinping a pourtant évoqué des « progrès visibles » dans la lutte contre l’épidémie.

IGFM