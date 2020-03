Covid-19 : entre reports, annulations et huis clos, quelles conséquences pour le monde du sport ?

iGFM-(Dakar) Le monde du sport n’échappe pas à l’épidémie de coronavirus. Au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, les annulations, reports ou rencontres à huis clos se multiplient. En Afrique par exemple, la Confédération africaine de football (CAF) vient de suspendre ses compétitions prévues au courant du mois de mars. Quelles conséquences économiques et sportives du Covid-19 ?

L’Uefa, la Concacaf, les championnats européens (France, Italie, Espagne, Angleterre…) ont pris de décisions fortes de reporter ou d’annuler leurs compétitions. Et pire, la Fédération internationale de football association (FIFA) qui coiffe le monde va plus loin. « Afin d’éviter tout risque sanitaire inutile ainsi que de potentielles injustices sportives, nous recommandons donc que tous les matches internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés jusqu’à ce qu’ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé, tant pour les joueurs que pour le grand public. La décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matches amicaux », indique-t-elle dans un communiqué.

Quels impacts pour les sélections et clubs?

Foot, rugby, basket, cyclisme, athlétisme, etc. En Afrique et partout dans le monde, la pandémie de coronavirus bouleverse les calendriers. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 qui devaient être disputés du 25 au 31 mars 2020, ont été reportées. La CAF n’a pas encore pécisé les dates auxquelles ses rencontres pourraient se tenir. Un problème de calendrier va donc forcément avoir lieu. Surtout que les 5e et 6e journées qui devaient se tenir respectivement en juin et septembre 2020, risquent aussi d’être décalées. Sans oublier que les éliminatoires du Mondial 2022 vont débuter en octobre pour le compte de l’Afrique. En tout cas du côté de a Fédération sénégalaise de football (FSF), il fallait se conformer avec la CAF pour éviter la propagation du virus. Cela va dans le sens de protéger les populations.

L’autre hic est que beaucoup de sélections avaient déjà sans doute réservé leurs billets d’avion ou hôtels pour la réception des joueurs en vue de ces doubles confrontations. C’est aussi pareil pour les clubs qui disputent la Ligue des Champions, la Ligue Europe ou encore les compétitions de clubs africains (Ligue des champions et Coupe CAF).

Sur ce côté, l’Europe aussi n’est pas épargnée en raison des nombreuses disciplines sportives qui s’étaient engagées dans des compétitions comme le tournoi de qualification olympique dont les JO Tokyo 2020 pourraient aussi être reportés. Pire, l’Euro 2020 qui doit se disputer dans plusieurs pays, entre juin et juillet, risque d’être reporté à 2021. Surtout que ceux qui vont y prendre part, leurs championnats pourrait finir un peu plus tard. En tout cas, l’UEFA n’exclut pas ce scénario. Elle doit se réunir mardi prochain pour décider.

Possible report de la CAN 2021

Si la pandémie continue de semer la panique dans le monde, la CAF pourrait se pencher sur un report de la CAN 2021 qui doit se dérouler en janvier, au Cameroun. Pourquoi ? Le report des éliminatoires pourrait engendrer celui de la Coupe d’Afrique des Nations. Surtout qu’avant le coup d’envoi de la compétition, il faut d’abord boucler les qualifications. Ce qui est loin d’être fait à l’heure actuelle. Et, dans cette intervalle, il y a les qualifications pour le Mondial 2022. Du coup, la CAF se trouve dans l’incertitude face à cette situation très complexe, qui secoue le monde sportif et dont l‘issue n’est pas encore connue même si des spécialistes parlent d’avril. Ce qui n’est pas garanti. En tout cas, l’instance dirigeante du football africain doit sans doute mettre ça dans un coin de la tête pour éviter une surprise.

Mamadou Salif GUEYE