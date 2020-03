Coronavirus: état des lieux dans le monde le 14 mars 2020

iGFM-(Dakar) Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 150 000, dont plus de 5 700 décès dans 137 pays et territoires, selon un nouveau bilan ce samedi soir. La France passe au stade 3 de l’épidémie alors que le virus progresse dans l’hexagone.

En France, le Premier ministre Édouard Philippe annonce que ce samedi dès minuit les cafés, les restaurants, cinémas et discothèques seront fermés. Ces fermetures seront effectives aussi pour tous « les lieux recevant du public » non essentiels. La France est officiellement passée au stade 3 de l’épidémie. Entreprises et administrations sont priées de développer le télétravail pour permettre à un maximum de gens de rester à leur domicile. Le Premier ministre annonce aussi que le 1er tour des municipales aura bien lieu ce dimanche 15 mars « comme prévu ».

La France compte désormais 4 499 cas confirmés, dont 91 morts selon l’Agence Santé Publique France. Il y a donc 838 cas supplémentaires depuis la veille. En France, un premier cas du coronavirus Covid-19 a été identifié ce samedi à Mayotte, a annoncé la préfecture. Le patient avait récemment séjourné dans l’Oise et est actuellement hospitalisé. Un premier détenu ans a aussi été testé positif au coronavirus dans la prison de Fresnes, selon le ministère de la Justice.

La secrétaire d’État à la Transition écologique Brune Poirson a été testée positive au coronavirus, mais son état de santé « ne présente pas de signe inquiétant », a annoncé son cabinet samedi. Elle est la seconde membre du gouvernement français à avoir été contaminé par la pandémie.

L’Europe, nouvel épicentre

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’Europe nouvel « épicentre » de la pandémie, qui a déjà fait plus de 5 700 morts dans le monde et dont le pic est « impossible » à prévoir, a-t-elle averti.

Le Danemark a enregistré son premier mort infecté par le nouveau coronavirus ce samedi. L’Espagne dans le même temps est dans l’attente de nouvelles mesures drastiques pour tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus. Il est le deuxième pays le plus touché d’Europe, où le bilan a grimpé à 193 morts ce samedi soir. Deuxième pays le plus touché en Europe après l’Italie, l’Espagne a vu les cas de coronavirus multipliés par dix depuis dimanche.

Le gouvernement britannique de Boris Johnson, critiqué pour sa lenteur à prendre des mesures radicales face au coronavirus, s’apprête à revoir son approche et à interdire les rassemblements de masse, au moment où le nombre de décès a doublé dans le pays, avec désormais 21 morts. Le pays a atteint samedi 1 140 personnes testées positives, contre 798 la veille.

Les nouvelles contaminations au niveau mondial ont lieu notamment en Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine. Samedi, 3 497 nouveaux cas y ont été enregistrés, portant à 21 157 le nombre de personnes contaminées, parmi lesquelles 1 441 décès.

Les frontières se ferment

Donald Trump, après avoir annoncé qu’il avait testé et que les résultats seront connus plus tard, a annoncé samedi l’extension au Royaume-Uni et à l’Irlande de l’interdiction d’entrée aux États-Unis déjà en vigueur pour les voyageurs ayant séjourné récemment dans les pays européens de la zone Schengen. Cette mesure entrera en vigueur lundi à minuit » heure de Washington, c’est-à-dire mardi à 04H00 TU, a ensuite précisé le vice-président Mike Pence.

La Russie ferme aux étrangers sa frontière terrestre avec la Pologne et la Norvège. La Norvège annonce qu’elle allait fermer ses ports et aéroports, et renforcer ses contrôles frontaliers terrestres à compter de lundi, en raison de l’épidémie de Covid-19. L’Uruguay, après ses quatre premiers cas, ferme partiellement ses frontières et impose une quarantaine aux voyageurs de neuf pays. L’Arabie saoudite va suspendre tous les vols internationaux dès dimanche pour deux semaines. Les rebelles au Yémen ont annoncé samedi la fermeture totale de l’aéroport de la capitale Sanaa.

La Mauritanie réduit ses liaisons aériennes avec la France, le Panama suspend celles avec l’Europe, le Gabon limite les visas touristiques. Le Danemark a fermé ses frontières aux étrangers samedi midi. En Nouvelle-Zélande les visiteurs étrangers devront se mettre en quarantaine pendant quatorze jours à leur arrivée dans le pays.

Shinzo Abe confirme les JO de Tokyo en juin

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis que Tokyo accueillerait bien comme prévu en juillet les Jeux olympiques, malgré les interrogations suscitées par la pandémie liée au nouveau coronavirus, qui a entraîné l’annulation de nombreux événements culturels et sportifs dans le monde. M. Abe a précisé n’avoir pas l’intention dans l’immédiat de proclamer l’état d’urgence face à la propagation du virus qui a infecté plus de 700 personnes au Japon et en a tué 21.

Des confinements levés en Chine

Les autorités chinoises ont annoncé samedi avoir de nouveau allégé les restrictions aux déplacements dans la province du Hubei (centre), épicentre de l’épidémie de Covid-19 à ses débuts, levant les confinements de certains quartiers et villages. La quasi-totalité du territoire provincial, où le nouveau coronavirus est apparu en décembre dans le chef-lieu Wuhan, a été bouclée fin janvier afin de contenir la propagation de la maladie. Plus de 50 millions d’habitants avaient interdiction de sortir des limites de leur commune.

En Iran, le ministère de la Santé iranien a annoncé samedi 97 nouveaux décès dus au coronavirus, portant le bilan officiel de l’épidémie à 611 morts en Iran, l’un des pays les plus touchés au monde. Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus en Iran s’élève désormais à 12 729. Plus de 4 300 personnes ont guéri.

RFI