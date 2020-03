Coronavirus : forte probabilité du report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021

iGFM-(Dakar) Après l’Europe et la Concacaf (La Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes), l’Afrique pourrait reporter ses prochaines compétitions. En effet, selon nos informations, le continent va vers une forte probabilité du report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, prévues du 23 au 31 mars 2020. Ce, en raison de la propagation de la pandémie Coronavirus, qui sévit dans le monde. La Confédération africaine de football CAF) devrait confirmer cela bientôt, à l’issue d’une réunion. Cette décision devrait être motivée par le fait que presque tous les joueurs qui vont prendre part à ces échéances, évoluent à l’étranger là où la pandémie gagne plus du terrain.

Pour rappel, déjà, plusieurs pays africains sont touchés par cette maladie même si le taux est plus élevé en Europe et en Chine.

Mamadou Salif GUEYE