Coronavirus-Guy Marius Sagna à sa descente d’avion : «Il n y a aucun dispositif à l’aéroport de Ziguinchor »

iGFM-(Dakar) L’activiste Guy Marius Sagna a fait sa première déclaration à Ziguinchor après sa sortie de prison la semaine dernière. A la fois offusqué, attristé et offensé à sa descente d’avion, «j’ai été choqué et scandalisé un peu surpris du fait que quand nous sommes descendus de l’avion «Air Sénégal et que nous sommes passés dans le salon de l’aéroport, nous n’avons pas été testés à la maladie du coronavirus à notre descente de l’avion. Il n’y avait aucun dispositif qui permet de voir que ceux qui entrent à Ziguinchor, ils ont le coronavirus ou pas. C’est choquant et c’est extrêmement grave. Je voudrais rappeler ici, aux autorités, que Dakar, n’est pas seulement le Sénégal et que l’aéroport international de Blaise Diagne n’est pas seulement le Sénégal. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Matam et Kaolack méritent toutes le même traitement qui est mis aujourd’hui en vigueur à Dakar et plus précisément à l’AIBD. C’est pourquoi, nous lançons un appel aux autorités afin qu’elles puissent corriger les défaillances que nous venons de noter ici, à l’aéroport de Ziguinchor et qui nécessairement, existent dans d’autres aéroports ou aérodromes du pays. Il faudrait que les populations de la région de Ziguinchor soient protégées par la maladie du coronavirus. Cela commence par le contrôle de l’aéroport et de nos frontières», a dénoncé le natif de Etomé qui s’est très dit heureux d’avoir retrouvé des camarades de son mouvement, des camarades et amis des partis de l’opposition et des membres du mouvement citoyen.

