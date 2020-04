Coronavirus : José Mourinho brise le confinement

iGFM-(Dakar) L’entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a brisé le confinement pour organiser une séance d’entraînement à trois de ses joueurs.

Ce sont des images qui pourraient faire du bruit dans les prochains jours outre-Manche : en dépit des mesures de confinement prises par le gouvernement, l’entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a organisé une séance d’entraînement pour trois de ses joueurs : Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon et Tanguy Ndombele.

Les deux premiers, notamment, ont été filmés faisant leur jogging côte à côte en faisant fi des règles de distance sociale. « Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter la distance sociale lorsqu’ils font de l’exercice en plein air. Nous continuerons de renforcer ce message », a réagi un porte-parole du club.

Dans une autre vidéo, Serge Aurier a, lui aussi, été filmé en train de courir à côté d’un ami… sans respecter la règle de distance sociale.

