Coronavirus : la Guinée instaure un couvre-feu, les chauffeurs de taxi en grève

iGFM – (Dakar) – Face à la propagation du Covid-19, le président guinéen Alpha Condé instaure un couvre-feu de 21h à 5h. « Les mouvements de personnes de Conakry pour l’intérieur du pays sont interdits », sauf dérogations. Et parmi les règles imposées par le gouvernement, le nombre de passagers dans les taxis est restreint, de six il est désormais limité à trois. Les chauffeurs sont en grève et s’inquiètent du manque à gagner. Reportage dans ce journal.

Des premiers décès lié au Covid-19 ont été annoncés par la Mauritanie et le Botswana. La Sierra Leone vient de déclarer un premier cas, et deux premières contaminations ont été enregistrées par le Burundi.

En Tunisie, le confinement a été prolongé jusqu’au 19 avril. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Tunis, parmi lesquelles de nombreux travailleurs précaires. Ils réclament le versement au plus vite de subventions financières

Au Nigeria, c’est dans une ville méconnaissable que se sont réveillés ce mardi les 20 millions d’habitants de Lagos. La capitale Abuja est soumise aux mêmes restrictions.

Au Kenya, pour faire respecter le couvre-feu, les réactions des forces de sécurité sont parfois musclées. Un enfant de 13 ans a été tué par balle dans un bidonville de Nairobi, a priori par des policiers. La police affirme avoir ouvert une enquête.

