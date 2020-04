Coronavirus : la perte de l’odorat et du goût est-elle le symptôme principal?

iGFM – (Dakar) – Une perte d’odeur ou de goût peut être un signe que vous avez le coronavirus, selon des chercheurs britanniques.

Une équipe du King’s College de Londres a examiné sur une application les réponses de plus de 400 000 personnes signalant des symptômes présumés du Covid-1 9.

Mais la perte d’odeur et de goût sont également des signes d’autres infections respiratoires, comme le rhume.

Et les experts disent que la fièvre et la toux restent les symptômes les plus importants du virus à surveiller.

Si vous, ou une personne avec qui vous vivez, avez une toux continue ou une température élevée, le conseil est de rester à la maison pour arrêter le risque de propagation du coronavirus à d’autres.

Qu’a trouvé l’étude?

Les chercheurs du King’s College souhaitaient recueillir des informations sur d’éventuels symptômes du coronavirus pour aider les experts à mieux comprendre et combattre la maladie.

Parmi ceux qui signalent un ou plusieurs symptômes du coronavirus sur l’application Covid Symptom Tracker:

• 53% ont dit qu’ils avaient de la fatigue ou de l’épuisement

• 29% toux persistante

• 28% d’essoufflement

• 18% perte de l’odorat ou du goût

• 10,5% souffraient de fièvre

Auteur : Bbc