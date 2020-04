Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie mercredi 15 avril

iGFM-(Dakar) L’Afrique comptait ce mercredi 15 avril 16 640 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 878 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Algérie ont dépassé la barre des 2 000 cas. Puis viennent dans l’ordre le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

• Emmanuel Macron : « Nous devons la solidarité à l’Afrique »

Dans une interview exclusive accordée à RFI diffusée ce mercredi 15 avril, le président français explique sa stratégie pour aider le continent à faire face à la pandémie de coronavirus. À court terme, il espère dès ce mercredi soir, à l’occasion d’un G20 Finances, un moratoire sur la dette contractée par les pays africains. À long terme, il souhaite une annulation massive de cette dette.

Dans cet entretien, le chef de l’État français s’exprime aussi sur la situation militaire au Sahel et sur l’appel du secrétaire général de l’ONU à une trêve dans tous les pays en guerre. Enfin, pour la première fois, Emmanuel Macron s’exprime sur les travaux controversés du professeur Raoult sur la chloroquine.

• L’Union Africaine estime « profondément regrettable » la décision de Trump sur l’OMS

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a estimé ce mercredi que la décision de Donald Trump était « profondément regrettable ». Le président des États-Unis a en effet annoncé la suspension du financement américain de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Notre responsabilité collective de veiller à ce que l’OMS puisse s’acquitter pleinement de son mandat n’a jamais été aussi urgente » a estimé le président de l’UA.

• Le Ghana lance une application pour localiser et identifier les cas suspects de coronavirus

L’application GH COVID-19 Tracker App, c’est son nom, doit être disponible cette semaine sur les plateformes Android et iOS.

Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia a précisé que l’application mobile « aidera à localiser facilement les personnes atteintes du virus et celles qui ont été en contact avec des malades ». Elle permettra également « d’aider à faire respecter la quarantaine, pour les personnes qui en auraient besoin », a précisé le vice-président, avant de demander à la population de télécharger l’application pour aider les autorités.

« Nous sommes en avance sur des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni dans ce domaine et nous menons également une stratégie de test agressive », a-t-il estimé, comme le rapporte la chaîne de télévision ghanéenne CNR.

• Côte d’Ivoire : prolongement de l’état d’urgence

En Côte d’Ivoire, ce mercredi 16 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 238 prélèvements, portant à 654, le nombre total de cas confirmés, 32 nouveaux guéris et 0 décès. Au total, la Côte d’Ivoire compte 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Par ailleurs, l’état d’urgence est prorogé jusqu’au 30 avril. La fermeture des établissements d’enseignement prolongée jusqu’au 17 mai.

Le gouvernement a aussi annoncé ce mercredi la suspension des expulsions de locataires et le gel des loyers jusqu’au 30 juin.

• République démocratique du Congo : de nombreux cas recensés hors de la Gombe et le football à l’arrêt

À Kinshasa, qui compte la majorité des 254 cas recensés de coronavirus, seule la commune de la Gombe a été placée en confinement. Or, la maladie se répand dans d’autres zones de la capitale. Des dizaines de cas ont été recensés à Binza Meteo, Binza Ozone, ou encore Limite, Lemba et Kintambo.

La coordination de la riposte au coronavirus, dit « craindre le pire » à Kinshasa où l’épidémie de Covid-19, qui a fait jusqu’à présent 21 morts dans le pays, « entre dans une phase de croissance exponentielle », selon un communiqué. Le pic de l’épidémie devrait être atteint entre la première et la deuxième semaine du mois de mai. Il faut s’attendre à ce moment-là à un afflux de malades, prévient l’équipe dirigée par le professeur Muyembe.

Par ailleurs, initialement suspendu pour un mois le 16 mars dernier, c’est tout le football congolais qui est désormais à l’arrêt. La FECOFA, la Fédération congolaise de football, a officialisé mardi soir dans un communiqué la prorogation jusqu’à nouvel ordre de la suspension des activités footballistiques dans le pays à cause de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement. La FECOFA annonce se pencher désormais sur la suite à donner à la saison 2019-2020, qui doit s’achever au plus tard le 30 juin.

• En RDC, l’oncle du président Tshisekedi meurt du Covid-19

L’oncle paternel du chef de l’État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et frère de l’opposant historique, Etienne Tshisekedi, est mort à l’âge de 83 ans. Monseigneur Gérard Mulumba avait été testé positif au coronavirus selon ses proches. Évêque émérite de l’église catholique et ancien recteur de deux séminaires, il avait été nommé en 2019 au rang de Chef de la Maison civile à l’arrivée au pouvoir de son neveu.

• En Somalie, un ministre meurt du Covid-19

Khalif Mumin Tohow est décédé dimanche 12 avril à l’hôpital Martini de Mogadiscio, un jour après avoir été testé positif au coronavirus. Il était ministre de la Justice de l’État autonome de Hirshabelle, et sa mort est la deuxième enregistrée dans le pays. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil officiel.

• Rwanda : arrestation de plusieurs journalistes

Au moins six blogueurs et journalistes ont été arrêtés au cours des sept derniers jours pour avoir enfreint les règles du confinement, selon les autorités. Dans un tweet, Reporters sans frontières assure être préoccupé par le sort de ces trois journalistes et de ces trois blogueurs, et annonce enquêter sur les circonstances de ces arrestations.

• Madagascar : une journaliste critique du président reste en prison

La justice malgache a rejeté ce mercredi les demandes de remise en liberté d’une journaliste détenue pour avoir vivement mis en cause la gestion de la pandémie de coronavirus par le président Andry Rajoelina.

Directrice de la publication du journal Valisoa, proche du chef de l’opposition Marc Ravalomanana, Arphine Rahelisoa a été inculpée « d’incitation à la haine » envers le chef de l’État et placée en détention le 4 avril dernier.

Amnesty International a sollicité sa libération immédiate et exhorté les autorités à « veiller à ce que le droit à la liberté d’expression, tant pour les journalistes que pour le grand public, soit garanti ». Mais le gouvernement rejette ces critiques. Selon le ministère de la Communication, « ce n’est pas le métier de journaliste ou la liberté d’expression qui ont été mises en cause par les autorités judiciaires, mais la responsabilité d’une administratrice de page Facebook ».

• Selon le FMI, l’économie africaine pourrait rebondir en 2021

Le Fonds monétaire international a publié ce mercredi ses prévisions économiques pour les pays africains. Tous subiront la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19 avec un recul de 1,6% de leur Produit intérieur brut en 2020. « C’est le pire résultat enregistré », a estimé le directeur Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, lors d’une conférence de presse. Les pays à l’économie la moins diversifiée, comme le Nigeria et l’Angola, puissances pétrolières, « seront les plus touchés ». Pourtant, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Ethiopie et l’Ouganda devraient tirer leur épingle du jeu et leurs économies continuer à croître. Une résistance toute relative et qui repose en bonne partie sur le secteur agricole.

Le FMI est prêt à verser 11 milliards de dollars à 32 pays d’Afrique subsaharienne qui ont demandé de l’aide au cours des dernières semaines. Le Burkina Faso, le Tchad, le Gabon, le Ghana, Madagascar, le Niger, le Rwanda, le Sénégal et le Togo en ont déjà bénéficié.

Et selon le FMI, la croissance l’année prochaine pourrait déjà rebondir dans la zone subsaharienne à +4% si des « actions décisives » sont prises.

• Maroc : don obligatoire des employés du public

Le gouvernement a annoncé vouloir amputer le salaire des fonctionnaires marocains de l’équivalent d’un jour de travail par mois, pendant trois mois. Cet argent sera reversé au fonds constitué par le roi Mohamed IV pour répondre aux besoins liés à la pandémie.

• Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme met un 1 milliard de dollars (918 millions d’euros) sur la table

Après avoir débloqué une première enveloppe de 500 millions de dollars (459 millions d’euros) début mars, le conseil d’administration du fonds a décidé de rallonger son aide de 500 millions de dollars la semaine dernière afin de soutenir une centaine de pays à travers la planète, dont la quasi-totalité des États du continent. Objectifs : le renforcement de leurs systèmes de santé, l’achat de masques et de matériels de laboratoires pour les diagnostics.

Cet argent servira également « aussi et de façon très importante, à l’adaptation et à la protection de l’intégrité des programmes de lutte contre les trois pandémies (sida, tuberculose, paludisme) qui existent et qu’il faut absolument défendre, précise Françoise Vanni, la directrice des relations extérieures du fonds mondial, puisque si on ne réagit pas, on va se retrouver avec davantage de décès additionnels liés à ces trois maladies qu’au Covid-19 lui-même. C’est ce qu’on a pu observer lorsqu’il y a eu Ebola par exemple où finalement, on a eu un nombre de décès additionnels liés au paludisme extrêmement important, même plus important que le nombre de décès liés à Ebola ».

• Le confinement décrété au Malawi

Dès ce samedi 18 avril et pour 21 jours, le Malawi entre en confinement. Les marchés centraux seront fermés et seuls les marchés locaux seront ouverts entre 5h et 18h. Le pays compte 16 cas déclarés de coronavirus et 2 personnes sont mortes du Covid-19.

• Au Soudan, le confinement s’étend

Le gouvernement soudanais avait déjà annoncé un confinement total à Khartoum à partir de ce samedi 18 avril, et selon l’agence de presse soudanaise, deux autres États, le Nil bleu et la Mer rouge, emboitent les pas à la capitale et décrètent également un confinement. Quant au Nord Darfour, il a fermé ses frontières terrestres avec les autres États du Soudan.

• Le Zimbabwe lance une campagne de tests massive

D’ici à la fin du mois, les autorités veulent tester 40 000 personnes, a indiqué le sécrétaire permanent du ministère de l’Information, Nick Mangwana. L’objectif est de mieux déceler les personnes atteintes du virus pour les prendre en charge et les placer à l’isolement afin de limiter la propagation du coronavirus.

Par ailleurs, des médecins ont obtenu gain de cause. La justice a ordonné aux autorités de fournir du matériel de protection pour le personnel soignant luttant contre le coronavirus. Les médecins avaient saisi la justice, accusant les autorités de ne pas prendre cette crise sanitaire au sérieux et de ne pas débloquer les fonds nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Pour Norman Matara, président de l’organisation de médecins zimbabwéens, qui a porté plainte, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. L’organisation a également exigé auprès de la justice que le gouvernement fournisse des tests de dépistage. Pour l’instant, seul 600 tests ont été effectués dans tout le pays, faute de moyen.

Pour l’instant le pays a enregistré une vingtaine de cas et trois décès, dont un docteur et une infirmière à Bulawayo, deuxième ville du pays.

• Le rire contre le virus au Kenya

Il ne faut pas oublier de rire, même en cette période difficile. Le ministère de la Santé kényan partage donc les blagues du comique Patrick Lelion. Utile pour aider à supporter la période de confinement.