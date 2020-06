Coronavirus : le bilan au Brésil dépasse 50 000 morts

iGFM – (Dakar) – Le coronavirus a fait plus de 50 000 morts au Brésil depuis le début de la pandémie, qui a contaminé plus d’un million de personnes dans le pays, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le Brésil, deuxième pays du monde le plus endeuillé par le Covid-19 derrière les États-Unis, a dépassé le seuil des 50 000 morts et le million de cas confirmés, les mégalopoles de Sao Paulo et de Rio de Janeiro étant les plus sévèrement atteintes.

Le Covid-19 a fait 641 morts de plus en 24 heures dans le pays, portant le bilan total à 50 617 décès, a indiqué dimanche 21 juin le ministère de la Santé.

Depuis le début de la pandémie, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro n’a eu de cesse de minimiser la gravité de la crise sanitaire, décrivant le coronavirus comme une « petite grippe », et a accusé les gouverneurs des États d’alourdir artificiellement le bilan de l’épidémie à des fins politiques.

Ailleurs en Amérique latine, épicentre de la pandémie et dont la partie australe est entrée dimanche en hiver, le bilan a dépassé ces derniers jours les 20 000 morts au Mexique, les 1 000 morts en Argentine et les 8 000 morts au Pérou.

Auteur : France24