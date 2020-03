Coronavirus : le Comité olympique américain favorable à un report des JO de Tokyo

iGFM-(Dakar) Les responsables américains de l’olympisme assurent que « la voie du report est la plus propice » après un sondage auprès de leurs athlètes. Le Comité olympique et paralympique américain s’est prononcé, lundi soir, pour un report des Jeux de Tokyo face au coronavirus, après que plus des deux tiers des athlètes américains interrogés dans un sondage eurent fait de même.

S’ils n’ont toujours pas exigé du CIO que les JO-2020 soient organisés à une autre date, malgré les demandes pressantes de leurs Fédérations d’athlétisme, de natation et de gymnastique, les responsables de l’olympisme américain reconnaissent « qu’il est plus clair que jamais que la voie du report est la plus propice », dans un communiqué.

Sur quelque 4 000 athlètes américains sondés, plus de 1 780 ont répondu. Et 68 % d’entre eux ne pensaient pas que l’équité sportive pouvait être assurée si les Jeux se déroulaient aux dates prévues, du 24 juillet au 9 août. Près de 65 % des athlètes ont également affirmé que leur préparation pour les JO avait été fortement perturbée par les mesures contre la pandémie, et 25 % ont même dit qu’ils ne pouvaient pas du tout s’entraîner.

Le CIO étudie différents scénarios