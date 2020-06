Coronavirus: le docteur Hu Weifeng, collègue du lanceur d’alerte de Wuhan, est mort

iGFM-(Dakar) Après une longue bataille de quatre mois contre le coronavirus, le docteur Hu Weifeng est décédé ce mardi 2 juin en Chine. Il travaillait dans le même hôpital de Wuhan que le lanceur d’alerte, le docteur Li Wenliang. Selon les médias d’État chinois, sa peau s’était assombrie au cours de son traitement.

L’hôpital central de Wuhan aura payé un lourd tribut dans la lutte contre la pneumonie virale Covid-19. Après quatre mois à se battre contre la maladie, le docteur Hu Weifeng est décédé ce mardi à l’âge de 42 ans. Il est le cinquième médecin de l’établissement à y avoir laissé sa vie, après qu’au moins 69 soignants ont été testés positifs le 9 février dernier.

Hu Weifeng, a #Wuhan doctor who was ailing with #COVID19, passed away Tue after 4 months of treatment, media reported. His face had turned black, presumably due to the use of polymyxin B. pic.twitter.com/lRVHODSNSC

— Global Times (@globaltimesnews) June 2, 2020