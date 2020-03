Coronavirus : le FC Barcelone face à des pertes financières colossales

iGFM-(Dakar) La presse ibérique a calculé l’argent que va perdre le FC Barcelone pendant cette trêve. Et il y a de quoi avoir peur…

Aux quatre coins de l’Europe, les clubs s’organisent pour faire face à cette interruption totale du football qui les prive donc des traditionnels revenus liés aux droits TV, à la billetterie, ou à la vente de produits dérivés en boutique physique, entre autres. Du côté de Turin, les joueurs ont par exemple accepté de s’asseoir sur quatre mois de salaire, et récupéreront une partie de ces sommes à partir du premier juillet, à la fin de l’exercice comptable en cours. De même en Allemagne, où les joueurs des principaux clubs ont accepté de revoir leur salaire à la baisse. Le Real Madrid, qui a énormément d’argent dans les comptes, n’a lui pas de soucis à se faire pour l’instant et ne va pas demander à ses joueurs de baisser leurs émoluments.

C’est en revanche le cas à Barcelone, où dirigeants et joueurs négocient actuellement une révision temporaire des salaires, à laquelle le vestiaire ne serait pas forcément favorable, du moins pas dans les conditions voulues par le club. Et quand on lit les informations délivrées par Marca, on comprend pourquoi Josep Maria Bartomeu et son équipe insistent autant. Alors que le club est déjà étouffé par cette masse salariale colossale et n’a pratiquement pas d’argent dans ses caisses, le journal espagnol estime qu’en cas d’annulation de la saison, les Barcelonais vont perdre plus de 100 millions d’euros par rapport à ce qu’ils avaient déjà prévu, soit environ 10% du budget du club pour la saison en cours.

Même une fin de saison à huis clos coûterait aussi très cher

L’an dernier, le club a ainsi touché au total 93 millions d’euros en revenus matchday, à savoir la vente de billets pour les matches et les revenus liés aux sections VIP du Camp Nou. Selon les estimations du média, le Barça pourrait déjà perdre 26,4 millions d’euros par rapport à la saison dernière dans ce domaine en cas d’annulation des compétitions ou même de reprise à huis clos. Si la saison venait à être annulée, le club devrait aussi s’asseoir sur les primes versées par l’UEFA. Le club a inclus dès le début de saison dans son budget les 10,5 millions d’euros versés en cas de qualification en quarts, alors qu’une place en demies, comme l’an dernier, rapporte 22,5 millions d’euros.

Quant aux droits TV de la Liga, la casse est un peu limitée dans la mesure où le Barça a déjà reçu 85% de la somme totale qui lui correspond, le montant encore attendu s’élevant à 25 millions d’euros, que le Barça ne toucherait donc pas en cas d’annulation de la saison. Il faudrait aussi faire une croix sur les droits TV européens, dont le calcul est plus complexe. Marca estime qu’en plus de la fermeture des boutiques officielles, les revenus liés au musée du club – qui a rapporté 60 millions d’euros l’an dernier – vont prendre un coup d’environ 15 millions d’euros. On comprend donc pourquoi le FC Barcelone a voulu baisser le salaire de l’effectif de 70%, puisqu’il permettrait d’économiser 106 millions d’euros selon le journal, soit à peu près la somme qu’il risque de perdre…