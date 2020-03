Coronavirus : le maire de Ziguinchor annonce des mesures fortes pour éviter la propagation du virus

iGFM-(Dakar) Les populations de Ziguinchor ont depuis hier qualifié l’épidémie de coronavirus comme étant une vraie menace, à la paix et à la sécurité dans leur commune. Interpellé sur la question, le maire de la ville Abdoulaye Baldé, a annoncé des mesures fortes pour combattre dans son périmètre communal l’épidémie de coronavirus qui sévit un peu partout dans le monde. Une épidémie grave que le monde n’aurait jamais connue.

Pour faire face à l’épidémie, «nous sommes en collaboration avec le Gouverneur de la région, le Préfet et le Médecin chef de la région. Des dispositions sont en train d’être prises. D’abord pour les voies d’accès que ce soit au port, au niveau de l’aéroport, nous allons installer des caméras thermiques qui permettront de tester les passagers », a révélé le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. «La maladie nous vient d’ailleurs. Dieu merci, pour le moment nous n’avons pas de cas à Ziguinchor. Toutes les voies et tous les accès de la commune seront bientôt dotés de caméras thermiques et d’appareils de détection de température élevée. C’est un dispositif qui a été déjà expérimenté à Cap Skirring et qui est aujourd’hui opérationnel au niveau de l’aéroport de Ziguinchor. Il est vrai qu’il y a des équipements qui doivent suivre mais, il relève de l’Etat à travers son ministère de la Santé qui doit équiper les hôpitaux. Nous avons trois grands hôpitaux dans notre commune. Il faudrait, dans une parfaite collaboration avec le ministère de la Santé, que des équipements nécessaires puissent être trouvés afin de permettre au personnel de santé à Ziguinchor d’exercer son métier en toute sécurité», ajouté M. Baldé.

L’édile de Ziguinchor s’est prononcé sur l’épidémie en marge de la session ordinaire que sa municipalité a organisé hier vendredi 6 mars 2020.

IGFM