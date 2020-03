Coronavirus – Le ministre de la Santé rencontre les patrons de presse

iGFM – (Dakar) Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a rencontré ce mardi les associations de la presse nationale (les patrons de presse et les acteurs de la presse en ligne) pour présenter le plan de riposte national contre le coronavirus (Covid-19). Une rencontre au cours de laquelle, la Directrice générale de la Santé Publique, Mme Khémés a présenté les grandes lignes de ce plan dont le budget s’élève à 1.440.584.650 Francs. Dans son intervention le ministre de la Santé a fait un état des lieux de la situation épidémiologique avant d’appeler les patrons à faire preuve d’un esprit de citoyenneté et de patriotisme dans la lutte contre le coronavirus. Parce que la dimension communication est très importante. Il a proposé un partenariat gagnant-gagnant avec les acteurs de la presse pour une plus grande efficacité de ce plan de riposte.

Le ministre a invité les uns et les autres à tout faire pour combattre la panique et surtout dire la vérité aux sénégalais. Il a demandé à ses agents de dire les choses de manière exacte dans le sens de l’équilibre. (Nous y reviendrons)

IGFM