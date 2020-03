Coronavirus : le ministre Omar Youm met la pression sur les Tatas, bus et gares routières

iGFM – (Dakar) Le patient « 0 » est guéri. La bonne nouvelle a été annoncée par le ministère de la santé, hier en début de soirée. Et d’ajouter que le deuxième malade du Coronavirus aussi est en voie de guérison. Des prélèvements effectués hier sont attendus pour confirmer son état satisfaisant. Le ministre des Transports terrestres, Omar Youm met la pression sur les Tatas, bus et gares routières véritables niches de comportements inciviques pour que les usagers des transports publics soient protégés de la contamination. Le ministère des transports et le service d’hygiène ont ainsi investi les gares depuis quelques jours.

L’aéroport de Diass critiqué par certains, a rassuré sur l’efficacité du dispositif thermique infaillible et systématique mis en place pour détecter les cas suspects.