Coronavirus: le président de la Fédération serbe de football contaminé

iGFM-(Dakar) Le président de la Fédération serbe de football, Slavisa Kokeza, a été contaminé par le nouveau coronavirus, probablement en Italie, et a été hospitalisé, a annoncé samedi la fédération. «Le président est placé sous surveillance médicale et il se sent bien», précise-t-on dans un communiqué. Selon le président serbe Aleksandar Vucic, Kokeza, 42 ans, hospitalisé vendredi, a été «contaminé à Milan» où il s’était rendu récemment. Dans le monde, plus de 150 000 cas ont été recensés pour plus de 5 700 décès, selon un comptage de l’AFP.